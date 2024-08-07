Московський суд заочно засудив до 7,5 років тюрми журналіста Колезєва за "фейки про армію РФ"

Про це повідомляє проєкт "Мережеві свободи".

Справу на Колезєва завели через його пост про вбивства мирних жителів у Бучі.

Прокуратура вимагала для журналіста вісім років ув'язнення.

Суд також заборонив журналісту, ютуб-каналу якого понад 400 тисяч передплатників, три роки адмініструвати сторінки в інтернеті.

Довідково. Дмитро Колезєв – засновник єкатеринбурзького ЗМІ It's my city, згодом головний редактор інтернет-журналу Republic. Про переслідування Дмитра Колезєва, який виїхав з країни через війну, стало відомо в листопаді 2022 року, коли МВС додало його в базу федерального розшуку. У листопаді 2022 року Мін'юст Росії визнав Колезєва "іноагентом". У червні 2024 року суд у Москві заочно заарештував журналіста.

Справу Колезєва передали до суду у середині липня 2024 року. Перше засідання було призначено на 6 серпня, на ньому було винесено вирок.

"Я думав, це хоч пару днів тягнеться, а там виявляється прямо якийсь судовий фаст-фуд: отримай вирок за дві години", - прокоментував Колезєв вирок.