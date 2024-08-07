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Московський суд заочно засудив до 7,5 років тюрми журналіста Колезєва за "фейки про армію РФ"

Ксенія Золотова
7 серпня, 2024 середа
03:10
Війна з Росією суддя_суддівська мантія

Басманний суд Москви заочно засудив до 7,5 років ув'язнення журналіста Дмитра Колезєва за поширення так званих фейків про російську армію

Зміст

Про це повідомляє проєкт "Мережеві свободи".

Справу на Колезєва завели через його пост про вбивства мирних жителів у Бучі.

Прокуратура вимагала для журналіста вісім років ув'язнення.

Суд також заборонив журналісту, ютуб-каналу якого понад 400 тисяч передплатників, три роки адмініструвати сторінки в інтернеті.

Довідково. Дмитро Колезєв – засновник єкатеринбурзького ЗМІ It's my city, згодом головний редактор інтернет-журналу Republic. Про переслідування Дмитра Колезєва, який виїхав з країни через війну, стало відомо в листопаді 2022 року, коли МВС додало його в базу федерального розшуку. У листопаді 2022 року Мін'юст Росії визнав Колезєва "іноагентом". У червні 2024 року суд у Москві заочно заарештував журналіста.

Справу Колезєва передали до суду у середині липня 2024 року. Перше засідання було призначено на 6 серпня, на ньому було винесено вирок.

"Я думав, це хоч пару днів тягнеться, а там виявляється прямо якийсь судовий фаст-фуд: отримай вирок за дві години", - прокоментував Колезєв вирок.

  • Басманний районний суд Москви заочно засудив до 11 років колонії колишнього російського адвоката і ведучого YouTube-каналу "Фейгін.Live" Марка Фейгіна.
Теги:
Світ
Україна
Росія
журналісти
російська армія
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