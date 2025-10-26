Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков

Про це інформує Reuters, посилаючись на сьогоднішні заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Путін обіцяв приголомшливу відповідь не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії", – сказав Пєсков у своєму зверненні.