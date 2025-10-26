Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков

Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков

Адріана Муллаянова
26 жовтня, 2025 неділя
19:57
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Російські збройні сили пригрозили жорсткою та нищівною відповіддю у разі завдання ударів по території всередині країни

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на сьогоднішні заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Путін обіцяв приголомшливу відповідь не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії", – сказав Пєсков у своєму зверненні.

  • Відомо, що російський диктатор Володимир Путін у четверг 23 жовтня заявив, що запровадження нових санкцій від Сполучених Штатів нібито є спробою тиску на Росію. Він зазначив, що жодна країна, яка поважає себе, ніколи не діє під тиском.
  • Наступного дня, 24 жовтня,  Дмитро Пєсков пообіцяв, що Москва відповість на нові західні санкції і готова подивитись на результат Трампівських санкцій.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
Читайте також:
Вчені COVID-19
Автор Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Кирило Дмитрієв
Автор Анатолій Буряк
25 жовтня, 2025 субота
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у США про "російське населення" в Україні
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:38
Оновлено
шахед
РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:11
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: п’ятеро поранених, серед них дитина
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її мати
16:45
Огляд
Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами Путіна
15:09
художній музей Лувр
Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
15:04
"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
14:31
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
14:20
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
14:05
OPINION
Московія сама себе побудувала як армію невільників
13:55
Генштаб, ЗСУ, фронт
Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів
13:54
стрілянина
В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених
13:37
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю
12:59
Ексклюзив
Статуя Свободи у США
Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
12:25
Інтерв’ю
Марсі Шор
"Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор
12:14
Дональд Трамп
Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
12:13
Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
12:00
OPINION
Звідки в Україні радянські "куми"
11:47
Ексклюзив
Покровськ
Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV