Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
Російські збройні сили пригрозили жорсткою та нищівною відповіддю у разі завдання ударів по території всередині країни
Про це інформує Reuters, посилаючись на сьогоднішні заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.
"Путін обіцяв приголомшливу відповідь не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії", – сказав Пєсков у своєму зверненні.
- Відомо, що російський диктатор Володимир Путін у четверг 23 жовтня заявив, що запровадження нових санкцій від Сполучених Штатів нібито є спробою тиску на Росію. Він зазначив, що жодна країна, яка поважає себе, ніколи не діє під тиском.
- Наступного дня, 24 жовтня, Дмитро Пєсков пообіцяв, що Москва відповість на нові західні санкції і готова подивитись на результат Трампівських санкцій.
