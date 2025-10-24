"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
Диктатор РФ Володимир Путін пообіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання Україні ракет Tomahawk, а на спроби ударів вглиб по російській території
Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, цитує пропагандистське держагентство ТАСС.
Зокрема, той звинуватив Київ у небажанні продовжувати переговорний процес, що, нібито заохочується Європою.
"Путін обіцяв приголомшуючу відповідь не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії", – заявив Пєсков.
Ситуацію стосовно переговорного процесу він назвав "паузою, яка затягнулася".
Водночас спікер глави Кремля пообіцяв, що Москва відповість на нові західні санкції, "згідно зі своїми національними інтересами". Також, за його словами, РФ згодна "подивитися через шість місяців" на результат нових санкцій, про що казав президент США Дональд Трамп.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має власну зброю, що здатна вражати цілі на території РФ радіусом дії в 3 тис. км.
