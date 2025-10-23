Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський

Про це він сказав під час пресконференції.

"Ми маємо далекобійні можливості нашого виробництва від 150 км до 3 тис. Це наші новітні можливості. Питання в тому, як мати додаткове фінансування, аби виробляти ті далекобійні можливості, які в нас є", – зазначив український лідер.

Також він наголосив: Київ ніколи не бив по РФ американською далекобійною зброєю.

"Ми використовували різну зброю… Але це було суто на території бойових дій… По тимчасово окупованій території", – додав Зеленський.