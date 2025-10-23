Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має власну зброю, що здатна вражати цілі на території РФ радіусом дії в 3 тис. км
Про це він сказав під час пресконференції.
"Ми маємо далекобійні можливості нашого виробництва від 150 км до 3 тис. Це наші новітні можливості. Питання в тому, як мати додаткове фінансування, аби виробляти ті далекобійні можливості, які в нас є", – зазначив український лідер.
Також він наголосив: Київ ніколи не бив по РФ американською далекобійною зброєю.
"Ми використовували різну зброю… Але це було суто на території бойових дій… По тимчасово окупованій території", – додав Зеленський.
- Водночас Володимир Зеленський розповів, що Україна також веде переговори про постачання далекобійної зброї з європейськими державами, які її мають.
