"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї

Про це він сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради, цитує Укрінформ.

"Далекобійна зброя є не лише у США — деякі європейські країни також її мають, включно з ракетами Tomahawk. Ми вже ведемо переговори з тими країнами, які можуть допомогти", – заявив Зеленський.

Водночас він закликав учасників саміту ЄС "підтримати все, що допомагає Україні отримати такі можливості".

"Просто подивіться, як нервує Путін, коли порушується це питання. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни", – додав президент.