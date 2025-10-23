"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна також веде переговори про постачання далекобійної зброї з європейськими державами, які її мають
Про це він сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради, цитує Укрінформ.
"Далекобійна зброя є не лише у США — деякі європейські країни також її мають, включно з ракетами Tomahawk. Ми вже ведемо переговори з тими країнами, які можуть допомогти", – заявив Зеленський.
Водночас він закликав учасників саміту ЄС "підтримати все, що допомагає Україні отримати такі можливості".
"Просто подивіться, як нервує Путін, коли порушується це питання. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни", – додав президент.
- Раніше Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.31Продаж 48.98
- Актуальне
- Важливе