Головна Суспільство "Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї

"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
15:19
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна також веде переговори про постачання далекобійної зброї з європейськими державами, які її мають

Зміст

Про це він сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради, цитує Укрінформ.

"Далекобійна зброя є не лише у США — деякі європейські країни також її мають, включно з ракетами Tomahawk. Ми вже ведемо переговори з тими країнами, які можуть допомогти", – заявив Зеленський.

Водночас він закликав учасників саміту ЄС "підтримати все, що допомагає Україні отримати такі можливості".

"Просто подивіться, як нервує Путін, коли порушується це питання. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни", – додав президент.

  • Раніше Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
зброя
Європа
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
2025, четвер
23 жовтня
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
11:08
Ексклюзив
storm shadow
Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ
11:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
10:54
Трамп і Зеленський
"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
10:36
Оновлено
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
10:22
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
Про нас

  © 2025 ESPRESO.TV