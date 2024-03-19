"Може проходити через Москву": Данілов відреагував на погрози Путіна про "санітарну зону"

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав у етері телемарафону.

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь й інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі", - запевнив Данілов.

За словами секретаря РНБО, "санітарна зона" потрібна для того, щоб російські терористи не нападали на нашу країну.

Заява Путіна

Напередодні диктатор Володимир Путін заявив про бажання створити в Україні так звану санітарну зону, до якої не діставатимуть засоби ураження Збройних Сил.

"Створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно, застосовуючи ті засоби ураження, які противник використовує, насамперед, звісно, іноземного виробництва", - сказав Путін.

Що кажуть в ОП

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву Путіна ескалацією конфлікту.

"Це... пряма заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - цитує його The Guardian.