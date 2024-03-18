Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
Президент Росії Володимир Путін заявив про бажання створити в Україні так звану санітарну зону, до якої не діставатимуть засоби ураження Збройних Сил
Про це пишуть "РИА Новости".
"Створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно, застосовуючи ті засоби ураження, які противник використовує, насамперед, звісно, іноземного виробництва", - сказав Путін.
Своєю чергою заступник голови держдуми у справах СНД Віктор Водолацький перелічив населені пункти, які, на його думку, мають бути включені до "санітарної зони", про яку говорив Путін.
"Це не лише Харків, а також Дніпропетровськ (Дніпро, - ред.), Одеса, Миколаїв та багато інших населених пунктів. Важливо, щоб на цій території не було бійців ЗСУ, їхньої зброї, ракетних установок. Ми маємо взяти цю територію під контроль, відсунути війська", - сказав росіянин.
Разом із тим гауляйтер Донеччини Денис Пушилін також сказав, що "санітарна зона" має проходити територією Дніпропетровщини.
Що кажуть в ОП
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву Путіна ескалацією конфлікту.
"Це... пряма заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - цитує його The Guardian.
- Раніше видання The Telegraph із посиланням на власні джерела повідомило, що 15 січня окупанти можуть розпочати повторний наступ на Харків. 5 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що концентрації біля кордону з Україною російських військових підрозділів, здатних до наступальних дій на Харків, наразі не зафіксовано.
- У Сухопутних військах ЗСУ також говорили, що наступ окупантів на Харків зараз малоймовірний.
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