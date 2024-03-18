Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували

Про це пишуть "РИА Новости".

"Створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно, застосовуючи ті засоби ураження, які противник використовує, насамперед, звісно, іноземного виробництва", - сказав Путін.

Своєю чергою заступник голови держдуми у справах СНД Віктор Водолацький перелічив населені пункти, які, на його думку, мають бути включені до "санітарної зони", про яку говорив Путін.

"Це не лише Харків, а також Дніпропетровськ (Дніпро, - ред.), Одеса, Миколаїв та багато інших населених пунктів. Важливо, щоб на цій території не було бійців ЗСУ, їхньої зброї, ракетних установок. Ми маємо взяти цю територію під контроль, відсунути війська", - сказав росіянин.

Разом із тим гауляйтер Донеччини Денис Пушилін також сказав, що "санітарна зона" має проходити територією Дніпропетровщини.

Що кажуть в ОП

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву Путіна ескалацією конфлікту.

"Це... пряма заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - цитує його The Guardian.