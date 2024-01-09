Речник Сухопутних військ про можливий наступ РФ: "Тривожних дзвіночків для харків'ян немає"

Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Укрінформ.

За його словами, українські захисники перебувають в активній обороні, намагаються покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій.

"Повідомлення іноземних ЗМІ про те, що будуть наступати, на цей час якихось тривожних дзвіночків для харків'ян немає", - запевнив речник.

Також Фітьо відзначив, що чисельність російських військ на прикордонних з Україною територіях та їхня кількість на Куп'янському напрямку наразі не змінюється.