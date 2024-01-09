Речник Сухопутних військ про можливий наступ РФ: "Тривожних дзвіночків для харків'ян немає"
Ворог не досяг суттєвих успіхів на Куп'янському напрямку, повторний наступ російської окупаційної армії на Харків наразі малоймовірний
Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Укрінформ.
За його словами, українські захисники перебувають в активній обороні, намагаються покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій.
"Повідомлення іноземних ЗМІ про те, що будуть наступати, на цей час якихось тривожних дзвіночків для харків'ян немає", - запевнив речник.
Також Фітьо відзначив, що чисельність російських військ на прикордонних з Україною територіях та їхня кількість на Куп'янському напрямку наразі не змінюється.
- Видання The Telegraph із посиланням на власні джерела повідомило, що 15 січня окупанти можуть розпочати повторний наступ на Харків. 5 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що концентрації біля кордону з Україною російських військових підрозділів, здатних до наступальних дій на Харків, наразі не зафіксовано.
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