Можливо, "Комуна" і не була ціллю: Defense Express про ураження рятувального корабля Чорноморського флоту РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо ураження рятувального корабля Чорноморського флоту РФ "Комуна", то важливий аргумент - чим був завданий удар. Мені здається, що насправді відповідь на це питання показує, що, можливо, "Комуна" і не була ціллю. Річ у тім, що "Комуна" доволі важливе раритетне судно, у строю з 1915 року ще військово-морського флоту Російської імперії, пам'ятає Першу світову війну, тобто історичне судно. Це найстаріше судно у складі флоту РФ, яке виконувало реальні задачі. Чому саме його було уражено, то тут питання скоріш за все полягає у тому, що били такою ракетою як український "Нептун", - прокоментував головний редактор Defense Express.

За його словами, така ракета вже не вперше прилітає саме у бухту Севастополя. Під час комбінованої атаки у березні було ураження одного з кораблів в окупованій бухті.

"Але у чому аспект, коли ми говоримо про "Нептун", то це ракета, яка має радіолокаційну головку самонаведення з особливістю наведення саме на найбільшу ціль. Наприклад, якщо йде ордер кораблів, серед яких є крейсер та маленькі корветики, то важливіше – уразити крейсер. Так от, коли ми поглянемо на "Комуну", то побачимо, що це доволі велике судно з дуже незвичною конструкцією – катамаран, а також з величезними арковими конструкціями, які схожі на міст. І вся ця конструкція виглядає на будь-якій радіолокаційній станції як дуже потужний корабель. А враховуючи, що цей корабель стояв у причальній стінці поряд з такими великими кораблями, але все ж таки менш радіоконтрастними як сторожеві кораблі, яких було дві штуки, якщо не помиляюся, там ще стояв великий десантний корабель, але "Комуна" на радарах виглядає більше, ніж вона є, за рахунок своєї конструкції", - зауважив Олег Катков.