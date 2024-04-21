У Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про збиття протикорабельної ракети

Про це інформують телеграм-канали "Кримський вітер" і ASTRA.

Про звуки вибухів місцеві пабліки почали писати близько 07:30. Мешканці повідомляли про декілька вибухів і помітили багато диму.

За даними видань, після вибухів північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Крім того, зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що уранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили начебто атаку протикорабельної ракети.

За його словами, від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке вже ліквідували.