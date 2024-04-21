У Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про збиття протикорабельної ракети
Уранці 21 квітня місцеві заявили про гучні звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також був перекритий Кримський міст. Так звана влада міста назвала причиною відбиття атаки протикорабельної ракети
Про це інформують телеграм-канали "Кримський вітер" і ASTRA.
Про звуки вибухів місцеві пабліки почали писати близько 07:30. Мешканці повідомляли про декілька вибухів і помітили багато диму.
За даними видань, після вибухів північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.
Крім того, зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що уранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили начебто атаку протикорабельної ракети.
За його словами, від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке вже ліквідували.
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