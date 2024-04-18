У Росії після обстрілів ЗСУ авіабази у Джанкої очікують ударів по Кримському мосту

Про це пише телеграм-канал "Можем обяснить".

Видання зазначає, що "ЗСУ провели першу цього року велику (і, ймовірно, успішну) ракетну атаку на Крим".

У матеріалі йдеться, що в ніч проти середи 17 квітня в районі Джанкоя з'явилися осередки пожеж, вранці дороги в цьому місці були перекриті. Влада Криму та російське Міноборони про удар нічого не повідомляють.

Проукраїнські канали опублікували фото зенітно-ракетних комплексів, що згоріли (С-300 або С-400) і залишків ракети, що вдарила по аеродрому. Стверджується, що внаслідок удару знищено радар, 5 пускових установок та склад із зенітними ракетами. Є загиблі та поранені серед військових.

"Кримський вітер" пише, що саме з аеродрому у Джанкої Росія обстрілювала балістикою південь України.

Проросійські канали визнали пошкодження техніки на аеродромі. Z-блогери скаржаться, що проукраїнські жителі Криму викладають у мережу відео наслідків ударів, за якими ЗСУ роблять висновки про результативність атак. Також вони припускають, що удар по ППО може бути частиною підготовки до атаки на Кримський міст.

Довідка. Джанкой – чинний військовий аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.