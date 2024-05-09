МВА: Росія планує удари по телевежі та адмінбудівлях Чернігова
Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський попередив про можливі російські удари по критичній інфраструктурі Чернігова. Ворожою ціллю може бути телевежа та адмінбудівлі
Про це він написав у Telegram.
"Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Він назвав ймовірні цілі окупантів:
- телерадіовежі;
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін.
Очільник МВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття: "Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури".
- У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Більше про атаку читайте тут!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.23 Купівля 39.23Продаж 39.75
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе