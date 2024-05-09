МВА: Росія планує удари по телевежі та адмінбудівлях Чернігова

"Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Він назвав ймовірні цілі окупантів:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади та ін.

Очільник МВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття: "Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури".