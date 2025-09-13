МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Делегація на чолі з радницею – уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор. У рамках візиту відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів, омбудсменами, громадськими організаціями та журналістами.

Представники України поінформували партнерів про задокументовані факти загибелі та поранень дітей унаслідок війни, випадки сексуального насильства, а також про депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку Росії.

Герасимчук запропонувала експертам з Мексики, Перу та Еквадору долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, що координує зусилля з повернення дітей.

До складу української делегації увійшли й свідки злочинів: один із них у дитинстві пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, після чого його викрали та примусово вивезли на тимчасово окуповані території. Інший зростав і навчався в окупованому Луганську.