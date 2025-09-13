МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
Україна прагне залучити країни Латинської Америки до міжнародних зусиль із повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Делегація на чолі з радницею – уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор. У рамках візиту відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів, омбудсменами, громадськими організаціями та журналістами.
Представники України поінформували партнерів про задокументовані факти загибелі та поранень дітей унаслідок війни, випадки сексуального насильства, а також про депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку Росії.
Герасимчук запропонувала експертам з Мексики, Перу та Еквадору долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, що координує зусилля з повернення дітей.
До складу української делегації увійшли й свідки злочинів: один із них у дитинстві пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, після чого його викрали та примусово вивезли на тимчасово окуповані території. Інший зростав і навчався в окупованому Луганську.
- У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути велику групу дітей з тимчасово окупованих територій.
