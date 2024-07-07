На аеродромі Миргорода росіяни 1 липня знищили літак та посікли "неробочі гроби", - ексречник Повітряних сил Ігнат
Колишній речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат спростував заяву російського командування про нібито ураження 7 українських військових бортів внаслідок удару по аеродрому в Миргороді, що мав місце 1 липня 2024 року
Про це військовий заявив сьогодні, 7 липня, у себе на фейсбуці.
Зокрема, цілковито знищено, за його словами, лише один борт.
"Болючий удар. Хоч літак намагалися врятувати і навіть вжили певних заходів, ми втратили той борт", - зазначив Ігнат.
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Також, як наголосив полковник, "посікло кілька, як їх називають "неробочих гробів".
Скільки саме "посічено" згаданих ним "гробів", Ігнат не уточнює.
Контекст
У понеділок, 1 липня, міноборони країни-агресорки повідомило про ніби як знищення пʼяти українських винищувачів Су-27 і пошкодження ще двох таких літаків на аеродромі Миргород у Полтавській області. Удар начебто здійснювався раектою "Іскандер-М".
У відповідь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук запевнив, що "знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання" і вже 1 липня завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Йшлося про базу поблизу мису Фіолент в районі тимчасово окупованого Севастополя, де зберігалися іранські "шахеди".
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