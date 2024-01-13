На Бахмутському напрямку ворог збільшує застосування дронів-камікадзе, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він розповів в етері Еспресо



"Окупанти на Бахмутському напрямку мають досить таки багато дронів-камікадзе. Це ще я досить толерантно про це кажу. Втім, це дійсно правда. Вони збільшують виробництво цих дронів, а також намагаються їх закуповувати в Китаї. Тобто кількість застосування росіянами дронів-камікадзе досить таки значна по всій лінії фронту", - розповів Калашніков.



За словами Калашнікова, росіяни також дуже активно застосовують і розробляють БПЛА розвідники.



"Також ми дуже часто можемо бачити розробки саме російського ВПК. Зокрема, БПЛА розвідники, які здатні долітати за першу лінію нашої оборони. Що стосується їхнього РЕБ, то тут теж вони досить успішні. Адже ще з часів СРСР вони мали чудові розробки систем РЕБ. Тому їхні системи РЕБ сьогодні досить на високому рівні", - додав він.

9 січня сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що біля Бахмута ворог намагається повернути втрачені позиції