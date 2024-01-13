Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку ворог збільшує застосування дронів-камікадзе, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку ворог збільшує застосування дронів-камікадзе, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

13 січня, 2024 субота
09:19
Війна з Росією Карта бойових дій Бахмут

Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що окупанти дуже активно насичують фронт дронами-камікадзе

Про це він розповів в етері Еспресо

"Окупанти на Бахмутському напрямку мають досить таки багато дронів-камікадзе. Це ще я досить толерантно про це кажу. Втім, це дійсно правда. Вони збільшують виробництво цих дронів, а також намагаються їх закуповувати в Китаї. Тобто кількість застосування росіянами дронів-камікадзе досить таки значна по всій лінії фронту", - розповів Калашніков.

За словами Калашнікова, росіяни також дуже активно застосовують і розробляють БПЛА розвідники.

"Також ми дуже часто можемо бачити розробки саме російського ВПК. Зокрема, БПЛА розвідники, які здатні долітати за першу лінію нашої оборони. Що стосується їхнього РЕБ, то тут теж вони досить успішні. Адже ще з часів СРСР вони мали чудові розробки систем РЕБ. Тому їхні системи РЕБ сьогодні досить на високому рівні", - додав він.

Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
безпілотник
Бахмут
Читайте також:
снігопад, дороги, замети
12 січня, 2024 п'ятниця
Снігова гроза: синоптик Наталка Діденко пояснила причину грому та блискавки посеред зими у Києві
Віктор Орбан
12 січня, 2024 п'ятниця
Європарламентарі зібрали підписи за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
12 січня, 2024 п'ятниця
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
10:31
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
10:26
Наталія Гуменюк
Росіяни не змогли використати ракетоносії через шторм під час ранкової атаки, - Гуменюк
10:20
Партизани "Атеш" виявили систему оборони та місце дислокації окупантів у Криму
10:12
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Владі треба починати з себе": начальник штабу батальйону Кишкар про мобілізацію
10:10
Оновлено
Вибух у Бердянську
В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи
10:09
Пожежа у РФ
У Росії на складі Wildberries сталася масштабна пожежа
10:07
OPINION
Юрій Касьянов
Чому Росія не б'є по центрах ухвалення рішень
09:53
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
09:26
Остін зробив помилку, коли не повідомив про свою госпіталізацію, - Байден
09:18
Пожежа у сміттєзбірнику у Києві
У Києві сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхівки: загинули дві людини
09:04
Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики
09:00
Огляд
"Прісцилла"
Цей загадковий король рок-н-ролу: що подивитися на вихідних
08:59
Ексклюзив
Маріуполь
Багато будинків в Маріуполі залишається без опалення, - депутат міськради Забавін
08:39
Оновлено
корабель рф
Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель: ракетоносіїв немає
08:30
Огляд
Пихаті американці, львівський "список Шиндлера" і пиво в Антарктиді - 5 книг про міжнародні відносини
08:12
НАЗК
НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї
08:04
OPINION
Володимир Горбач
Кому адресоване послання Америки у вигляді атак на хуситів?
07:54
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових, - Генштаб
06:59
Придністров'я
РФ у Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації ситуації у Молдові, - ISW
06:32
Прапор США
Війська США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
06:18
США Японія
Японія та США домовилися про посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України
06:03
Alaska Airlines
У США посилять контроль за виробництвом Boeing після інциденту з 737 Max 9 Alaska Airlines
05:53
Оновлено
США та Велика Британія завдали другого раунду ударів по об'єктах хуситів
05:17
Ядерна безпека
У Канаді поблизу столиці збудують сховище ядерних відходів: корінні народи проти
04:49
Рустем Умєров і Тодор Тагарев
ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних: допомагає Україні, - міністр оборони
04:20
Тайвань
На Тайвані почалися вибори: обирають президента та парламент
03:51
КНДР
КНДР вперше від початку пандемії COVID-19 прийме туристів. Група прибуде з РФ, - Reuters
03:23
Ракета Storm Shadow
Ракети Storm Shadow та SCALP інтегровано в Су-24 у рекордні терміни, - гендиректор MBDA
02:55
КНДР
Військові РФ жаліються на низьку якість снарядів із КНДР, - The Moscow Times
02:55
Естонія
Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією
02:27
Росія аеропорти санкції проти Росії транспорт
У Росії черговий авіаційний інцидент: пасажирський Як-42 викотився за межі смуги в аеропорту Архангельська
01:59
Папа Франциск_Святослав Шевчук
Папа Франциск без згадки про Росію засудив масовані удари по Україні, - лист очільнику УГКЦ
01:31
Зеленський Байден
Війна Росії проти України є частиною переломного моменту в історії, - Білий дім
01:05
F-16
РФ боїться появи F-16 в Україні, - розвідка Естонії
00:33
Болгарія флот, ВМС болгарії
Важливо для експорту України: у Болгарії прокоментували угоду із розмінування Чорного моря
00:28
Дмитро Пєсков
"Зеленський поїхав в Естонію розмовляти, як повернути біженців призовного віку": добірка росфейків за 12 січня
00:24
ведмідь Ямпіль
Ведмідь Ямпіль, врятований із зони бойових дій в Україні, прибув до Шотландії
00:16
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск має намір відвідати Україну "найближчими днями"
2024, п'ятниця
12 січня
23:43
Оновлено
обстріл, ППО
Росія запустила "шахеди" з півночі. На околицях Києва працювала ППО. Ситуація у ніч на 13 січня
23:41
Мірча Джоане
Заступник генсека НАТО закликав готуватися до затяжної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV