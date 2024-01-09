Сержант 92-ої ОШБ розповів про зміну тактики ворога на Бахмутському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"92-га окрема штурмова бригада з іншими бригадами працюють тривалий час на південному напрямку Бахмута. Перебуваємо в активній обороні. Наразі ніяких тактичних і територіальних успіхів ворог не має. Сили оборони роблять все необхідне для того, щоб росіяни не просунулися. Штурми відбуваються постійно, ворог намагається повернути втрачені позиції", - наголосив Маляревич.

За словами військовослужбовця, ворог накопичив достатньо сил та засобів, щоб штурмувати позиції ЗСУ біля Бахмута.

"Росіяни постійно отримують підкріплення, активно розвиваючи дронову компоненту. Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота й техніка, то наразі дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА", - пояснив Маляревич.

Російські окупанти продовжують активно застосувувати оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Політолог Олександр Антонюк вважає, що допоки війна відбуватиметься виключно на території України, ми завжди перебуватимемо у невигідних умовах.







