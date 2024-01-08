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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби Сили оборони відбили 33 ворожі штурми та вразили 2 склади боєприпасів росіян, - Генштаб

8 січня, 2024 понедiлок
20:37
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти продовжують активно застосувувати оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 січня.

Ворожі обстріли України

"Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначають у Генштабі. 

У ніч на 8 січня окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу: 8 ударних БпЛА, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П. 

Протиповітряною обороною знищено 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Ситуація на основних напрямках фронту 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Заріччя, Муравейник, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Товстодубове, Запсілля  Сумської області; Веселе, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Зміївка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях 

Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника. 

  • Протягом 7 січня на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 440 окупантів

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