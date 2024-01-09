Західні партнери мають сприйняти за необхідність перенесення війни на територію РФ, - політолог
Політолог Олександр Антонюк вважає, що допоки війна відбуватиметься винятково на території України, ми завжди перебуватимемо у невигідних умовах
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Бєлгородський рейд - це своєрідна презентація тих можливостей, які мали б відбуватися на території РФ. Для того, щоб перенести війну до Росії, потрібно знищувати військові законні цілі авіацією, дронами, артилерією й далекобійними ракетами. Допоки війна буде проходити винятково на території України, ми завжди перебуватимемо у невигідних умовах", - зазначив Антонюк.
За словами політолога, коли війна почне переходити на територію РФ, то для злочинного військово-політичного керівництва терористичної Росії зміняться пріоритети.
"І запитання до них надходитимуть все частіше. Видатки для втихомирення свого населення зростатимуть. Відповідно, буде зменшуватися фінансування війни. Але в цьому має бути зацікавлена не тільки Україна. Перенесення війни на територію РФ наші західні партнери мають сприйняти за необхідність", - наголосив Антонюк.
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