Єрмак, Буданов і Умєров та інші: Зеленський утворив делегацію України для перемовин щодо гарантій безпеки

Про це йдеться у розпорядженні президента.

Делегація готуватиме двосторонні та багатосторонні угоди. Її очолить голова Офісу президента - Андрій Єрмак.

Також у складі:

Буданов Кирило – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Жовква Ігор – заступник Єрмака;

Камишін Олександр Миколайович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Кориневич Антон Олександрович – посол з особливих доручень МЗС;

Литвиненко Олександр Валерійович – очільник Служби зовнішньої розвідки;

Малюк Василь Васильович – голова СБУ;

Машовець Роман Васильович – заступник голови ОП;

Мудра Ірина Романівна – заступниця міністра юстиції;

Павлюк Олександр Олексійович – перший заступник міністра оборони;

Точицький Микола Станіславович – заступник очільника МЗС;

Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України;

Фоменко Ігор Олександрович – заступник міністра економіки;

Баранецький Ігор Олегович – заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України;

Коваленко Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони;

Мартинюк Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України.

Зеленський розпорядженням дозволив Єрмаку вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати до неї радників, експертів, технічних працівників. Президент також затвердив директиви делегації України на переговори. Вони є таємними.

Декларація про гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації.

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня до декларації приєдналася Греція, 15 серпня - Північна Македонія.

Рада міністрів Болгарії у середу, 16 серпня, ухвалила рішення про приєднання Болгарії до декларації G7, а Литва, Латвія та Естонія приєдналися днем пізніше.

18 серпня стало відомо, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України.

Пізніше про готовність зробити свій внесок у гарантії безпеки для України заявили Косово та Кіпр.

4 жовтня Дмитро Кулеба домовився з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7.

28 листопада Україна почала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.