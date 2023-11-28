Україна почала перемовини з Італією про безпекові гарантії

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Вказано, що консультації почались за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника офісу ОП Андрія Єрмака. Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", – зазначив Жовква.

Під час консультацій сторони узгодили графік подальшої комунікації та обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди.

Декларація про гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації.

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня до декларації приєдналася Греція, 15 серпня - Північна Македонія.

Рада міністрів Болгарії у середу, 16 серпня, ухвалила рішення про приєднання Болгарії до декларації G7, а Литва, Латвія та Естонія приєдналися днем пізніше.

18 серпня стало відомо, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України.

Пізніше про готовність зробити свій внесок у гарантії безпеки для України заявили Косово та Кіпр.

4 жовтня Дмитро Кулеба домовився з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7.