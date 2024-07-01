На Часовоярському напрямку росіяни втратили понад 5 тис. осіб за червень, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав він.

Також Волошин додав, що в червні РФ у середньому здійснювала 5 штурмів на добу в районі Часового Яру.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, за минулу добу українські захисники на Часовоярському напрямку знищили 68 росіян, одного взяли в полон, а 127 ворогів дістали поранень. Водночас було знищено сім бліндажів і три склади з БК.