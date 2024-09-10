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На Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС: є загиблий

Юлія Юліна
10 вересня, 2024 вiвторок
18:41
Війна з Росією

У Дніпропетровській області під час виконання робіт із розмінування підірвалися піротехніки ДСНС, один із них загинув

Зміст

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Ще один сапер дістав поранення.

"Під час проведення робіт із розмінування сталася детонація боєприпасу. Загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні", - поінформували надзвичайники.

У ДСНС уточнили, що загиблий – 36-річний водій-сапер відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Анатолій Кукла. Він працював у ДСНС із 2014 року. Відомство висловило щирі співчуття родині загиблого співробітника.

Фото: t.me/dsns_telegram

 
Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
ДСНС
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