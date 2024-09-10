На Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС: є загиблий

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Ще один сапер дістав поранення.

"Під час проведення робіт із розмінування сталася детонація боєприпасу. Загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні", - поінформували надзвичайники.

У ДСНС уточнили, що загиблий – 36-річний водій-сапер відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Анатолій Кукла. Він працював у ДСНС із 2014 року. Відомство висловило щирі співчуття родині загиблого співробітника.

Фото: t.me/dsns_telegram