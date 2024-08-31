Окупанти обстріляли пожежну частину у Покровську: пошкоджено приміщення та рятувальну автівку

Про це повідомляє ДСНС.

"Вночі російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено роли пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що особовий склад не постраждав.

Фото: ДСНС