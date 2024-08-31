Окупанти обстріляли пожежну частину у Покровську: пошкоджено приміщення та рятувальну автівку
У ніч на 31 серпня російська армія обстріляла пожежно-рятувальну частину у Покровську на Донеччині. Пошкоджено службові приміщення, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну
Про це повідомляє ДСНС.
"Вночі російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено роли пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що особовий склад не постраждав.
Фото: ДСНС
- Під час ворожої атаки 24 серпня на Степногірськ Запорізької області були поранені троє співробітників ДСНС.
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