На Дніпровщині росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежу
Російська терористична армія у понеділок, 8 вересня, у Дніпропетровській області дроном атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі
Про це інформує ДСНС.
"На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що росіяни застосували для атаки FPV-дрон. Співробітники ДСНС не постраждали, але пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
фото: ДСНС Дніпропетровщини
фото: ДСНС Дніпропетровщини
- Російська армія 18 серпня вдарила по Костянтинівці: під атаку потрапила пожежна частина, поранено двох рятувальників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.49
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе