Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників

Ольга Бабишена
18 серпня, 2025 понедiлок
18:11
Російська терористична армія у понеділок, 18 серпня, вдарила по Костянтинівці: під атаку потрапила пожежна частина, поранено двох рятувальників

Про це інформує ДСНС. 

"Костянтинівка: внаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина. Надзвичайників доставили до медичного закладу", - йдеться у повідомленні. 

У ДСНС наголосили, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників. 

"Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, наші надзвичайники продовжують виконувати свою роботу - уклінно дякуємо їм за це", - підкреслили у ДСНС. 

  • Вночі та зранку 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістикою. Внаслідок атаки у Харкові та Запоріжжі є загиблі, у Сумах - влучання в цивільну інфраструктуру, в Одесі - горів обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури. 
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
ДСНС
Костянтинівка
