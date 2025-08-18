Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників

Про це інформує ДСНС.

"Костянтинівка: внаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина. Надзвичайників доставили до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників.

"Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, наші надзвичайники продовжують виконувати свою роботу - уклінно дякуємо їм за це", - підкреслили у ДСНС.

фото: ДСНС Донеччини

фото: ДСНС Донеччини

фото: ДСНС Донеччини

фото: ДСНС Донеччини