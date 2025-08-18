Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
Російська терористична армія у понеділок, 18 серпня, вдарила по Костянтинівці: під атаку потрапила пожежна частина, поранено двох рятувальників
Про це інформує ДСНС.
"Костянтинівка: внаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина. Надзвичайників доставили до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників.
"Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, наші надзвичайники продовжують виконувати свою роботу - уклінно дякуємо їм за це", - підкреслили у ДСНС.
фото: ДСНС Донеччини
фото: ДСНС Донеччини
фото: ДСНС Донеччини
фото: ДСНС Донеччини
- Вночі та зранку 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістикою. Внаслідок атаки у Харкові та Запоріжжі є загиблі, у Сумах - влучання в цивільну інфраструктуру, в Одесі - горів обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури.
