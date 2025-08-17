Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 17 серпня

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Станом на 21:08 ворожі дрони перебували на півночі Запорізької області й рухались у південно-східному напрямку - курсом на Дніпровщину.

О 21:13 безпілотники фіксували на південно-східному напрямку Дніпровщини. Вони рухались курсом на північ.

"БПЛА на східному напрямку Дніпровщини, курсом на Павлоград та Харківщину", - попередили в ПС о 21:27.

О 21:31 ворожі дрони перебували на заході Донеччини й рухались курсом на північ.

Станом на 21:52 ворожі "шахеди" фіксували на сході Дніпропетровщини. Вони рухались курсом на Донеччину.

Також дрони перебували заході Донеччини й рухались курсом на північ та схід.

О 21:53 "шахеди" пролітали над східною частиною Херсонщини, прямуючи на захід.

О 22:03 безпілотники літали на заході Донеччини й рухались курсом на Добропілля, Дружківку та Краматорськ.

О 22:07 БПЛА перебували в Чорному морі, рухаючись курсом на Одещину.

Оновлення щодо руху безпілотників станом на 22:48:

БПЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини - курсом на південно-західний напрямок.

БПЛА на півдні Запоріжжя - курсом на північ.

Кілька груп БПЛА на заході Херсонщини - курсом в Чорне море.

Новина доповнюватиметься...