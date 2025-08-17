Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 17 серпня
Увечері неділі, 17 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили ЗС України.
Станом на 21:08 ворожі дрони перебували на півночі Запорізької області й рухались у південно-східному напрямку - курсом на Дніпровщину.
О 21:13 безпілотники фіксували на південно-східному напрямку Дніпровщини. Вони рухались курсом на північ.
"БПЛА на східному напрямку Дніпровщини, курсом на Павлоград та Харківщину", - попередили в ПС о 21:27.
О 21:31 ворожі дрони перебували на заході Донеччини й рухались курсом на північ.
Станом на 21:52 ворожі "шахеди" фіксували на сході Дніпропетровщини. Вони рухались курсом на Донеччину.
Також дрони перебували заході Донеччини й рухались курсом на північ та схід.
О 21:53 "шахеди" пролітали над східною частиною Херсонщини, прямуючи на захід.
О 22:03 безпілотники літали на заході Донеччини й рухались курсом на Добропілля, Дружківку та Краматорськ.
О 22:07 БПЛА перебували в Чорному морі, рухаючись курсом на Одещину.
Оновлення щодо руху безпілотників станом на 22:48:
- БПЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини - курсом на південно-західний напрямок.
- БПЛА на півдні Запоріжжя - курсом на північ.
- Кілька груп БПЛА на заході Херсонщини - курсом в Чорне море.
Новина доповнюватиметься...
