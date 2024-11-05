На Донеччині для перевезення зброї та боєприпасів окупанти використовують цивільні вантажівки, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Йдеться про цивільні вантажівки контейнерного типу: вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі вантажівки посилені підвіскою, яка дозволяє перевозити дуже важкі вантажі.

"Саме в такий спосіб рашисти переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Так вони намагаються приховано здійснювати військову логістику та захиститися від атак Сил оборони України. Подібну тактику вони застосовували і за часів гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що такі дії росіян є воєнним злочином та порушують гуманітарне право. У русі вказали, що їм відомі поточні маршрути окупантів та їхніх пособників.

"Ми продовжуємо вести спостереження, щоб найближчим часом розірвати цей ланцюжок раз і назавжди", - додали партизани.