Росіяни почали використовувати покинутий командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі, - Атеш
Російські окупанти почали використовувати раніше покинутий запасний командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Зазначається, що партизани "Атеш" розвідали запасний командний пункт Чорноморського флоту, відомий як "Об'єкт № 221" і "Алсу-2". Його почали будувати ще у 1977 році втім, будівництво так і не завершили, тож він залишався покинутим.
"Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік і озброєні патрулі. Примітно також, що навколо було вирубано ліс, для того, щоб стало складніше непомітно наближатися до об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Окрім того, як зазначають партизани, росіяни викопали траншеї в якості додаткової фортифікації.
"Усе це свідчить про те, що окупанти використовують цей командний пункт і він стає законною метою для знищення", - додали в "Атеш".
- Раніше партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами.
- Актуальне
- Важливе