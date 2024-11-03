Росіяни почали використовувати покинутий командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Зазначається, що партизани "Атеш" розвідали запасний командний пункт Чорноморського флоту, відомий як "Об'єкт № 221" і "Алсу-2". Його почали будувати ще у 1977 році втім, будівництво так і не завершили, тож він залишався покинутим.

"Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік і озброєні патрулі. Примітно також, що навколо було вирубано ліс, для того, щоб стало складніше непомітно наближатися до об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Окрім того, як зазначають партизани, росіяни викопали траншеї в якості додаткової фортифікації.

"Усе це свідчить про те, що окупанти використовують цей командний пункт і він стає законною метою для знищення", - додали в "Атеш".