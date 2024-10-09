Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами

Про це повідомляє пресслужба руху.

"Наш агент провів розвідку 17-го арсеналу, який відповідає за зберігання боєприпасів та обслуговування техніки Чорноморського флоту. Арсенал забезпечує постачання флотських частин та з'єднань необхідними матеріалами та боєприпасами в ході операцій", - йдеться у повідомленні.

За словами партизан, на території арсеналу зафіксовано високі заходи безпеки, у тому числі спостережні вежі, протяжні караульні пости та патрулі.

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ