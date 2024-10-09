Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами
Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами
Про це повідомляє пресслужба руху.
"Наш агент провів розвідку 17-го арсеналу, який відповідає за зберігання боєприпасів та обслуговування техніки Чорноморського флоту. Арсенал забезпечує постачання флотських частин та з'єднань необхідними матеріалами та боєприпасами в ході операцій", - йдеться у повідомленні.
За словами партизан, на території арсеналу зафіксовано високі заходи безпеки, у тому числі спостережні вежі, протяжні караульні пости та патрулі.
Фото: АТЕШ
Фото: АТЕШ
- Партизани "Атеш" провели розвідку 4-го полку радіохімічного біологічного захисту в Сімферополі. Зокрема, їм вдалося встановити місця зберігання спецтехніки та організацію охорони.
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