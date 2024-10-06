Партизани розвідали полк радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

"Наші агенти провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту в Сімферополі. Територія військової частини огороджена високим парканом, який унеможливлює спостереження за організацією роботи для місцевих жителів", - розповіли партизани.

Незважаючи на це, агентам "Атеш" вдалося туди проникнути і встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости.

"Також успішно встановлено особи офіцерів та їхній особистий транспорт", - додали в "Атеш".