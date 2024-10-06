Партизани розвідали полк радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі
Партизани "Атеш" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Зокрема, їм вдалося встановити місця зберігання спецтехніки та організацію охорони
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
"Наші агенти провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту в Сімферополі. Територія військової частини огороджена високим парканом, який унеможливлює спостереження за організацією роботи для місцевих жителів", - розповіли партизани.
Незважаючи на це, агентам "Атеш" вдалося туди проникнути і встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости.
"Також успішно встановлено особи офіцерів та їхній особистий транспорт", - додали в "Атеш".
- Раніше партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту.
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