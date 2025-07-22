На Донеччині у ДТП загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" Максим Казбан
22 липня у ДТП у Донецькій області загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан
Про це повідомила Національна поліція України.
"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати", – написали в повідомленні.
Максим Казбан був першим заступником командира бригади та воював на сході України з 2014 року. Він очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року та брав участь в операціях ЗСУ з 2022 року, зокрема – в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном.
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