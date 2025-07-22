На Донеччині у ДТП загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" Максим Казбан

Про це повідомила Національна поліція України.

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати", – написали в повідомленні.

Максим Казбан був першим заступником командира бригади та воював на сході України з 2014 року. Він очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року та брав участь в операціях ЗСУ з 2022 року, зокрема – в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном.