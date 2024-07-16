На Донеччині ворог намагається сформувати котел для ЗСУ, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Активізація ворога в напрямку населеного пункту Шуми та в напрямку Нью-Йорка є досить загрозливою тенденцією. Якщо ворог і просувається на 100-300 метрів на добу, але очевидно, що у такий спосіб він намагається сформувати кліщі для створення котла для українських оборонців, які діють на цій ділянці фронту. Але український Генштаб чітко бачить усі можливості щодо дій ворожої армії, і вчиняє відповідні заходи протидії. Тому що фланги у противника - це завжди досить слабкі місця", - зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, росіяни відчувають брак ресурсів.

"Ворог, який не має досягнутих результатів, може не встигнути зрефлексувати на відповідні контрдії Сил оборони України. Ситуація перебуває в динаміці і є непростою. Очевидно, що Генштаб України реагуватиме на ризики, що створюються для наших оборонців, які де-факто перебувають в оточенні з трьох сторін. Які рішення ухвалюватимуться - складно поки що прогнозувати. Вважаю, що потрібно тримати визначені рубежі та позиції, допоки це не стане критично загрозливим для наших оборонців. Далі проводити маневрову оборону, тому що ключова місія українського війська - це системне знищення ворожої живої сили, бронетехніки та зброї", - наголосив Селезньов.

Від початку доби 15 липня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Окупанти продовжують найбільше тиснути на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 31 атаку.

Агент партизанського руху "Атеш" розповів, що на Торецькому напрямку Донецької області росіяни зазнають величезних втрат техніки та особового складу.



