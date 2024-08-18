На Донеччині за день від атак РФ загинули 4 людини, стільки ж постраждали
Протягом неділі, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала три райони Донецької області. Через обстріли загинули 4 людини, стільки ж постраждали
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Так, за день окупанти атакували Покровський, Бахмутський та Волноваський райони. Ворог з артилерії обстріляв місто Мирноград, поціливши по приватному сектору.
Від влучання боєприпасу загинула 83-річна пенсіонерка, а жінка 56 років дістала мінно-вибухову травму. Крім того, росіяни з дрона скинули вибуховий пристрій на одну з вулиць, по якій у той час йшов 41-річний місцевий житель. У нього діагностували осколкові поранення й перелом шийного відділу хребта.
"Через деякий час армія держави-агресора повторила атаку на населений пункт, внаслідок чого загинув 44-річний водій, котрий перебував за кермом автомобіля. Попередньо, ворог використав "ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, війська РФ завдали удару по Торецьку. Снаряд окупантів поцілив по будинку, де мешкала подружня пара. Унаслідок цього загинула 67-річна жінка, а її 64-річний чоловік зазнав поранень - він перебуває у важкому стані.
"Також під приціл російської армії потрапило селище Розлив Волноваського району, де на подвір’ї домоволодіння смертельно поранено 25-річного жителя, ще один 23-річний цивільний дістав тілесні ушкодження", - додали у прокуратурі.
-
Російські війська 17 серпня атакували недобудовану 9-поверхівку в Мирнограді на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще четверо отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе