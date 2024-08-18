На Донеччині за день від атак РФ загинули 4 людини, стільки ж постраждали

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, за день окупанти атакували Покровський, Бахмутський та Волноваський райони. Ворог з артилерії обстріляв місто Мирноград, поціливши по приватному сектору.

Від влучання боєприпасу загинула 83-річна пенсіонерка, а жінка 56 років дістала мінно-вибухову травму. Крім того, росіяни з дрона скинули вибуховий пристрій на одну з вулиць, по якій у той час йшов 41-річний місцевий житель. У нього діагностували осколкові поранення й перелом шийного відділу хребта.

"Через деякий час армія держави-агресора повторила атаку на населений пункт, внаслідок чого загинув 44-річний водій, котрий перебував за кермом автомобіля. Попередньо, ворог використав "ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, війська РФ завдали удару по Торецьку. Снаряд окупантів поцілив по будинку, де мешкала подружня пара. Унаслідок цього загинула 67-річна жінка, а її 64-річний чоловік зазнав поранень - він перебуває у важкому стані.

"Також під приціл російської армії потрапило селище Розлив Волноваського району, де на подвір’ї домоволодіння смертельно поранено 25-річного жителя, ще один 23-річний цивільний дістав тілесні ушкодження", - додали у прокуратурі.