"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 7 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив: "Учасники Всесвітнього фестивалю молоді отримували дзвінки з погрозами з України".
Дезінформація: "Новий контрнаступ українських військ буде для них схожий на суїцид", – заявив депутат держдуми від кримського регіону М. Шеремет.
Дезінформація: Перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив:"На Всесвітньому фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України".
- 8 березня російська пропаганда також запустила фейк, нібито два полки НАТО вже прибули в Україну.
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