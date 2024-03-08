"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив: "Учасники Всесвітнього фестивалю молоді отримували дзвінки з погрозами з України".

Дезінформація: "Новий контрнаступ українських військ буде для них схожий на суїцид", – заявив депутат держдуми від кримського регіону М. Шеремет.

Дезінформація: Перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив:"На Всесвітньому фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України".