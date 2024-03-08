"Полки НАТО вже прибули в Україну": роспропаганда вигадала фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Президент Франції Макрон робить войовничі заяви про присутність двох полків НАТО в Україні та готовність й надалі вводити війська", - цю новину поширює проросійська пропаганда.

У Spravdi наголошують, що пропагандисти вкотре маніпулюють словами європейських політиків. Слова Емманюеля Макрона - це лише думки та ідеї, а не остаточні рішення.

"Окрім того, уряд України офіційно не звертався до партнерів з проханням залучення особового складу їхніх збройних сил для відсічі агресії. Так, іноземні громадяни допомагають Україні чинити опір, але винятково як добровольці: як бійці (Іноземний легіон) або інструктори (Trident Defense Initiative). Проте вони не представляють Альянс на теренах України", - пише Центр.