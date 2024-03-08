"Полки НАТО вже прибули в Україну": роспропаганда вигадала фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито два полки НАТО вже прибули в Україну
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Президент Франції Макрон робить войовничі заяви про присутність двох полків НАТО в Україні та готовність й надалі вводити війська", - цю новину поширює проросійська пропаганда.
У Spravdi наголошують, що пропагандисти вкотре маніпулюють словами європейських політиків. Слова Емманюеля Макрона - це лише думки та ідеї, а не остаточні рішення.
"Окрім того, уряд України офіційно не звертався до партнерів з проханням залучення особового складу їхніх збройних сил для відсічі агресії. Так, іноземні громадяни допомагають Україні чинити опір, але винятково як добровольці: як бійці (Іноземний легіон) або інструктори (Trident Defense Initiative). Проте вони не представляють Альянс на теренах України", - пише Центр.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
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