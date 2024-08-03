На фронті 3 серпня відбулось понад 100 зіткнень. Третина на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 серпня.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку", - пишуть у ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України три удари 6 ракетами, та 49 авіаударів. Терористи скинули 62 КАБи. Ворог залучив 542 дрони-камікадзе та здійснив понад 3,5 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни тричі атакували оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

напрямку росіяни тричі атакували оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення. На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. 12 атак - зупинено, 2 - продовжуються.

напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. 12 атак - зупинено, 2 - продовжуються. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.

напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки. На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали 7 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. 6 боїв завершено, 1 - досі триває.

напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали 7 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. 6 боїв завершено, 1 - досі триває. На Краматорському напрямку противник здійснив 8 наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили 4 атаки, ще 4 - продовжуються.

напрямку противник здійснив 8 наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили 4 атаки, ще 4 - продовжуються. На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень - завершено, ще 4 - тривають.

напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень - завершено, ще 4 - тривають. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, 7 - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, 7 - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного. За уточненою інформацією, сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 179 росіян, 66 з них - безповоротно. Також знищено САУ, 7 БПЛА різних типів та 3 одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено 2 танки, 5 гаубиць Д-30, 4 САУ та 6 одиниць автотранспорту.

напрямку було знешкоджено 179 росіян, 66 з них - безповоротно. Також знищено САУ, 7 БПЛА різних типів та 3 одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено 2 танки, 5 гаубиць Д-30, 4 САУ та 6 одиниць автотранспорту. На Курахівському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. 4 атаки - відбито, 1 - триває.

напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. 4 атаки - відбито, 1 - триває. На Времівському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

напрямку противник здійснив 3 наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення. На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали. На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - йдеться у зведенні.