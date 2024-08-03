На фронті 3 серпня відбулось понад 100 зіткнень. Третина на Покровському напрямку
Від початку доби суботи, 3 серпня, на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Найактивніше російські терористи наступають на Покровському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 серпня.
"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку", - пишуть у ЗСУ.
Російські загарбники завдали по території України три удари 6 ракетами, та 49 авіаударів. Терористи скинули 62 КАБи. Ворог залучив 542 дрони-камікадзе та здійснив понад 3,5 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку росіяни тричі атакували оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
- На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. 12 атак - зупинено, 2 - продовжуються.
- На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.
- На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали 7 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. 6 боїв завершено, 1 - досі триває.
- На Краматорському напрямку противник здійснив 8 наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили 4 атаки, ще 4 - продовжуються.
- На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень - завершено, ще 4 - тривають.
- На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, 7 - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.
- За уточненою інформацією, сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 179 росіян, 66 з них - безповоротно. Також знищено САУ, 7 БПЛА різних типів та 3 одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено 2 танки, 5 гаубиць Д-30, 4 САУ та 6 одиниць автотранспорту.
- На Курахівському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. 4 атаки - відбито, 1 - триває.
- На Времівському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.
- На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.
- На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.
"Сьогодні варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - йдеться у зведенні.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще понад 1100 військових і десятки одиниць своєї техніки.
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