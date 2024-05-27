На фронті минулої доби було 120 боєзіткнень, з опівночі - ще 29

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Загарбники завдали по позиціях українських військ і населених пунктах 4 ракетні удари з застосуванням 17 ракет, 61 авіаудар (зокрема з застосуванням 98 керованих авіабомб), понад 3400 обстрілів із різних видів озброєння, в тому числі 102 – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ворог застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БПЛА.

Від початку доби 27 травня станом на 11:00 на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 706 обстрілів по позиціях Сил оборони та населених пунктах, зокрема 24 - із застосуванням РСЗВ, завдали 3 авіаудари із застосуванням 7 керованих авіабомб і 51 раз атакували дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку 27 травня українські оборонці відбили атаку агресора в напрямку Липців.

"Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи - це безповоротні втрати. Крім того, наші воїни знищили 2 танки, 2 артилерійські системи, 9 БПЛА та 11 автомобілів і 7 одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника", - повідомляє Генштаб.

Станом на 13:00 на Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 5 атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем українських військ.

На Куп'янському напрямку від початку доби 27 травня ворог 4 рази намагався покращити тактичне положення.

"Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбито. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

26 травня на Куп'янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога становили 114 осіб, з них 42 - безповоротні. Українські військові знищили одну зенітну установку ворога, одну МТ-ЛБ та 2 склади боєприпасів, а також пошкодили одну артилерійську систему.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали 5 штурмових дій загарбників.

"Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена", - розповіли в Генштабі.

На Краматорському напрямку окупанти невдало намагались атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку українські військові стримують спроби загарбників просуватися, тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське, відбито атаку в районі Новоолександрівки.

"За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, 6 бойових броньованих машин, 2 авто та 2 міномети. Крім того, пошкоджено 1 танк, БТР та 3 автомобілі", - повідомив Генштаб.

Станом на 13:00 на Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до 8. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового, ситуація напружена.

На Курахівському напрямку тривають 4 бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

"Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони", - зазначив Генштаб.

На Времівському напрямку 27 травня українські військові ведуть оборонний бій неподалік Старомайорського, ситуація контрольована.

Станом на 13:00 на Времівському напрямку російські окупанти здійснили ще одну спробу штурму біля села Старомайорське - другу за день. Отримали вогневе ураження та відійшли.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано, проте агресор обстрілює позиції українських військ для витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку на плацдармах на лівому березі річки Дніпро Сили оборони відбили 2 атаки ворога в районі села Кринки, втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєво не змінилася.