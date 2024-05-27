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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ

Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ

27 травня, 2024 понедiлок
07:34
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1150 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 502 340 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 7671 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 14 818 (+15) од,
  • артилерійських систем – 12 981 (+28) од,
  • РСЗВ – 1084 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+1) од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 467 (+42) од,
  • крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 694 (+55) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2118 (+7) од.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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