На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко

Про це він сказав у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

Щодо ймовірності організації росіянами терактів і провокацій на території держави-агресорки Костенко зазначив, що це цілком можливо.

"Ми знаємо, що Росія вже давно вже використовувала теракти для того, щоб об'єднувати своє населення. Тому ми цього не виключаємо. Я не буду казати, який там відсоток ймовірності, тому що ми не знаємо їх планів, ми не знаємо їх намірів безпосередньо там всередині і що вони планують робити. Ну, це знає розвідка, можливо, не все. Але сказати, що на 100% вони можуть щось спланувати, ну, ми не можемо бути в цьому впевнені. Чи будуть ракети, думаю, ми подивимося", - сказав полковник СБУ.

За його даними, на фронті наразі "перемир'я" не дотримується, там на деяких напрямках тихіше, а на деяких продовжуються бої.

"Щодо перемир'я, яке Росія зараз хоче показати, що якщо вони не б'ють по нас ракетами і шахедами, то це і є те перемир'я, яке вони нам пропонують. То сьогодні вночі ми бачили, що як мінімум, в Києві та в областях "шахедів" запусків не було. Тому, можливо, для Росії це перемир'я, для мене це не перемир'я. Перемир'я — це коли є правила, коли обидві сторони погодили і коли хтось це контролює, тоді це перемир'я. А це просто намагання Росії провести парад перемоги в себе і забезпечити безпеку світовим лідерам. Ті, які, ну, приїхали до терористів, його святкувати", - наголосив Костенко.

На питання, чи здивував його хтось серед гостей параду у Москві, Костенко підкреслив, що всі, тому що Росія веде агресивну війну.

"Росія є терористом, і Росія вбиває цивільне населення в центрі Європи. А хто ще думає про те, щоб приїжджати і це підтримувати, і засвідчувати своєю персоною? Тому що, звичайно, це велика політика, в яку всі намагаються грати. Деякі лідери великі, які приїхали, звичайно, вони розуміють, що зараз ми з Росією витягуємо максимум для своїх країн, і економіка переважає здоровий глузд. Але, на жаль, таку політику ми зараз маємо. Тому я не розумію всіх. Я їх як би розумію з точки зору чого вони хочуть, але з точки зору, як лідери країн і лідери світу, які ведуть свої країни до процвітання і до миру, це, це вони проти цивілізованого світу", - відповів полковник СБУ.