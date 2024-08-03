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На фронті російські окупанти атакують на 10 напрямках: де найактивніше

Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
16:47
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби, 3 серпня, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують на 10 напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських обстрілів потерпають прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п’ятьма КАБами по Локні та Миропіллю.

Також під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, три - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції українських захисників біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один - триває. Крім того, окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три - продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Одинадцять боїв завершено, ще три - тривають. Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів по Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Межове, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 16 атак, чотири боєзіткнення - продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав п’ять авіаударів у районі Гродівки.

На Курахівському напрямку загарбники чотири рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки. Два бої досі тривають.

На Времівському напрямку противник тричі штурмував оборонні рубежі українців поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. Дві атаки зупинено, одна - продовжується.

На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху, атакуючи українські позиції неподалік Роботиного.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін, додали у Генштабі.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще понад 1100 військових і десятки одиниць своєї техніки.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
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