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На фронті від початку доби відбулося 72 боєзіткнення, з них понад третина - на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
17:29
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 10 серпня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Окупанти найактивніше атакують на Покровському напрямку та обстрілюють авіацією прикордоння Сумщини

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Російські окупанти задіюють для ударів авіацію, найактивніше б’ють по прикордонню Сумщини. Окрім того, Сумщина та Чернігівщина продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ.

Зокрема під ворожий вогневий вплив потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку українські воїни наразі відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безрезультатно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог провів п’ять атак поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Проте окупанти отримали жорстку відсіч, кажуть у Генштабі. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням - за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами - випустив 12 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки та Желанного - вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

На Курахівському напрямку завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку завершилось без успіху для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького.

На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.

На решті напрямків без особливих змін.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1160 військових. Сили оборони ліквідували 7 танків і 69 артилерійських систем.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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