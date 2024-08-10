РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1160 військових. Сили оборони ліквідували 7 танків і 69 артилерійських систем
Про це 10 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8441 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 350 (+9) од,
- артилерійських систем – 16 605 (+69) од,
- РСЗВ – 1143 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 918 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 372 (+47),
- крилатих ракет ‒ 2425 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 453 (+82) од,
- спеціальної техніки ‒ 2789 (+20) од.
Армія РФ 9 серпня двічі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Зокрема внаслідок ракетного удару по супермаркету 14 людей загинули, 43 дістали поранення.
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