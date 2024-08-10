РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Читайте також:

Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння

"Реакція була дивною": політолог Шлінчак про виступ Путіна щодо ситуації у Курській області

"Треба йти до Києва і далі": Медведєв відреагував на операцію в Курській області