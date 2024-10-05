На фронті з початку доби відбулось майже 150 зіткнень. Найважча ситуація на Покровському, Купʼянському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 жовтня.

Російські загарбники завдали по території України 69 авіаударів, скинули 105 КАБів. Крім цього залучили для ураження 583 дрони-камікадзе та здійснили понад 3590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 6 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито.

напрямку ворог 6 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито. На Куп’янському напрямку противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, 10 разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут українські захисники відбили всі атаки.

напрямку противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, 10 разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут українські захисники відбили всі атаки. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 9 разів атакували позиції українців неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої.

напрямку протягом доби російські загарбники 9 разів атакували позиції українців неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої. На Сіверському напрямку ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться бій в районі Верхньокам’янського.

напрямку ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться бій в районі Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку наразі триває 5 боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, ще 5 ворожих атак відбито нашими захисниками.

напрямку наразі триває 5 боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, ще 5 ворожих атак відбито нашими захисниками. На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили 5 ворожих атак, 8 атак - продовжуються.

напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили 5 ворожих атак, 8 атак - продовжуються. На Покровському напрямку від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває.

напрямку від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває. На Курахівському напрямку ворог також активний - 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, 3 бої - продовжуються.

напрямку ворог також активний - 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, 3 бої - продовжуються. На Времівському напрямку загарбники здійснили 4 наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень - зазнали невдачі.

напрямку загарбники здійснили 4 наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень - зазнали невдачі. На Оріхівському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки.

напрямку мала місце одна безрезультатна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки. На інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці, а також 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, бійці якої не відстають у цій справі від побратимів", - пише Генштаб.

Втрати РФ на Покровському напрямку

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 177 росіян, 72 з них - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 5 автівок. Пошкоджено БМП, БТР та 2 гармати противника.