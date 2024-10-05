На фронті з початку доби відбулось майже 150 зіткнень. Найважча ситуація на Покровському, Купʼянському та Курахівському напрямках
З початку доби суботи, 5 жовтня, а фронті з початку доби відбулось майже 150 бойових зіткнень, українські захисники продовжують рішуче давати відсіч російським терористам
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 жовтня.
Російські загарбники завдали по території України 69 авіаударів, скинули 105 КАБів. Крім цього залучили для ураження 583 дрони-камікадзе та здійснили понад 3590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку ворог 6 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито.
- На Куп’янському напрямку противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, 10 разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут українські захисники відбили всі атаки.
- На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 9 разів атакували позиції українців неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої.
- На Сіверському напрямку ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться бій в районі Верхньокам’янського.
- На Краматорському напрямку наразі триває 5 боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, ще 5 ворожих атак відбито нашими захисниками.
- На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили 5 ворожих атак, 8 атак - продовжуються.
- На Покровському напрямку від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває.
- На Курахівському напрямку ворог також активний - 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, 3 бої - продовжуються.
- На Времівському напрямку загарбники здійснили 4 наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень - зазнали невдачі.
- На Оріхівському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки.
- На інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.
"Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці, а також 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, бійці якої не відстають у цій справі від побратимів", - пише Генштаб.
Втрати РФ на Покровському напрямку
Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 177 росіян, 72 з них - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 5 автівок. Пошкоджено БМП, БТР та 2 гармати противника.
- У ЗСУ прогнозують, що найближчими днями російські терористи активізують штурмові дії російської армії у Запорізькій області.
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