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На фронті з початку доби відбулося 59 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
9 серпня, 2024 п'ятниця
17:35
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 9 серпня на фронті зафіксували 59 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 12 російських атак, ще 7 - тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів із території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Басівка, Блешня, Гай, Оріхівка, Прогрес, Бачівськ, Середина Буда, Попівка, Карповичі. Також росіяни завдали сім авіаударів по Заруцькому, Біловодах та Юнаківці.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один - триває.

На Сіверському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбницька армія наступала у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сили оборони зупинили вісім атак, наразі відбивають атаку росіян біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 12 - наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак відбито, ще дві - тривають.

Крім цього, загарбники завдали вісім авіаударів, скинувши 16 КАБів, по Костянтинівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка. Українські захисники стримують натиск росіян та відбили 12 атак, сім боєзіткнень - досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав п’ять авіаударів по Гродівці та Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив чотирма КАБами у райони населених пунктів Вугледар та Водяне. Також штурмував наші позиції біля Водяного. Ворожа атака досі продовжується.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців неподалік Малої Токмачки.

  • За минулу добу 8 серпня на фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Найактивніше росіяни атакували на Лиманському й Покровському напрямках.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Торецьк
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