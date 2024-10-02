Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті з початку доби зафіксували 57 боєзіткнень: найгарячіше - на Курахівському напрямку

На фронті з початку доби зафіксували 57 боєзіткнень: найгарячіше - на Курахівському напрямку

Юлія Лаврук
2 жовтня, 2024 середа
16:43
Війна з Росією

Від початку доби 2 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше ситуація сьогодні на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Волфине, Велика Писарівка, Іскрисківщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайське, Степок, Ободи, Бачівськ, Караповичі, Бруски, Сем’янівка.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах Річки, Яструбщина та Уланове, скинувши 9 авіабомб. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив 5 авіаударів, скинувши 9 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Вовчанська. Також росіяни здійснили авіаудари по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Синьківки та Андріївки. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще одне - триває. Авіаційних ударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе. Загалом було скинуто десять авіабомб.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили всі атаки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Чернещині та Ямполівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку загарбники двічі здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Іванівського, ще один бій триває в районі Білої Гори. Ворог завдав ударів авіабомбами по населених пунктах Никифорівка та Маркове, також окупанти вдарили НАРами у район Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще шість - продовжуються. Потерпають від ударів авіабомбами Краматорськ та Слов’янськ, також ворог НАРами атакував населений пункт Дружба.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Миколаївка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове. Сили оборони відбили вісім атак, три боєзіткнення - досі тривають. 

На Курахівському напрямку 12 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка та Катеринівка. Вісім боїв завершено, чотири - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі безуспішно атакували позиції Сил оборони біля Богоявленки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури, триває одне боєзіткнення в районі Кам’янського. Окрім того, ворог завдав авіаудару НАРами по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали у Генштабі.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1130 військових. Українські сили знищили 32 бронемашини та 14 артилерійських систем.

Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Іран
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Олександр Лукашенко
Автор Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.5
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
2 жовтня
17:50
МЗС України
МЗС засудило іранський напад на Ізраїль і закликало партнерів так само захищати небо над Україною
17:48
Войцех Щенсни
Ексголкіпер "Арсеналу" та "Ювентуса" відновив карʼєру заради "Барселони"
17:42
Роман Балаян отримав премію Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва
17:26
Ексклюзив
мобілізація
Громадян до 25 років не мобілізовуватимуть, про це є згода з військовим керівництвом, - нардеп Цимбалюк
17:23
долар євро гривня валюта обмін
Південна Корея вперше надасть Україні кредит: на що спрямують $100 млн
17:22
кібератака
ГУР атакувало фінансовий сектор РФ: під кіберудар потрапили Ростелеком і Альфа-банк, - ЗМІ
16:58
Забруднене повітря у Києві
У Києві погіршилася якість повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці
16:57
Торецьк, обстріл, ракетний удар, обстріли, Донеччина
Протягом літа 2024 року через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних, - ООН
16:57
інавгурація путіна
Кремлю нічим платити за війну, це доведеться робити "простим росіянам", - ЦПД
16:55
Посилка
"Пільгу в 150 євро треба прибрати": Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону
16:55
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсон з артилерії та БПЛА: двоє загиблих, є поранені
16:50
У США вийшов "Словник війни" Остапа Сливинського з присвятою Максиму Далі Кривцову
16:50
обстріл швидка допомога
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій
16:42
на фото наслідки обстрілу Краматорська
Окупанти атакували Краматорськ трьома керованими авіабомбами: поранено людину
16:28
Оновлено
хасиди-паломники в Умані
До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 31,5 тис. хасидів, ще 14 тис. охочих не змогли прибути через обстріл Ізраїлю
16:27
Коригувала удари по Харкову: СБУ оголосила підозру викладачці університету
16:24
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Аталанта": букмекери спрогнозували переможця матчу Ліги чемпіонів
16:23
Ексклюзив
авіаносець Dwight D. Eisenhower
США зосередили на Близькому Сході понад 50 тис. військових, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
путін
Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які готові воювати проти України
16:21
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ
16:10
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров і KOLA записали дует "Ніч яка місячна" за віршем Михайла Старицького
16:09
У Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Ломейко
16:08
OPINION
Про мирні плани та дипломатію
15:57
окупанти
Загарбники розпочали "призов" до російської армії на ТОТ Херсонщини
15:55
ЗСУ
У ЗСУ спростували інформацію про нібито застосування РФ авіабомби ОДАБ-9000
15:52
Естонія
Естонія розглядає відправлення своїх військових в Україну для небойових завдань, - глава міноборони Певкур
15:51
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Без США Україні практично неможливо виграти війну, - Яценюк
15:46
Ексклюзив
Військовий оглядач Попович пояснив, чому росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Запоріжжю
15:43
Ізраїль Україна
Стрілянина в Тель-Авіві 1 жовтня: серед поранених - українка
15:40
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі
15:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Схід України хитається під тиском нової російської тактики і більшої вогневої потужності, а в Херсоні під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
15:34
валюта євро
Ukraine Facility: Київ виконав 8 із 9 квартальних індикаторів для отримання чергового траншу
14:53
На фото Сергій Жадан
"Роботи багато": Жадан розповів, чим займається на військовій службі
14:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:41
Зеленський провів кадрові ротації в Службі зовнішньої розвідки
14:36
Владислав Сіренко
Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді
14:27
презентація пам’ятної монети "Абсолютний"
Нацбанк випустив монету "Абсолютний", присвячену боксеру Олександру Усику
14:26
Кіборги, 2017
У Польщі покажуть фільм Сеїтаблаєва "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту
14:22
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не підписала закони, які обмежують права ЛГБТ: тепер це має зробити спікер парламенту
14:11
Switchblade
Американська компанія AeroVironment підписала угоду про виробництво в Україні боєприпасів Switchblade 600
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV