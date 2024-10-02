На фронті з початку доби зафіксували 57 боєзіткнень: найгарячіше - на Курахівському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Волфине, Велика Писарівка, Іскрисківщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайське, Степок, Ободи, Бачівськ, Караповичі, Бруски, Сем’янівка.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах Річки, Яструбщина та Уланове, скинувши 9 авіабомб. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив 5 авіаударів, скинувши 9 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Вовчанська. Також росіяни здійснили авіаудари по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Синьківки та Андріївки. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще одне - триває. Авіаційних ударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе. Загалом було скинуто десять авіабомб.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили всі атаки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Чернещині та Ямполівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку загарбники двічі здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Іванівського, ще один бій триває в районі Білої Гори. Ворог завдав ударів авіабомбами по населених пунктах Никифорівка та Маркове, також окупанти вдарили НАРами у район Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще шість - продовжуються. Потерпають від ударів авіабомбами Краматорськ та Слов’янськ, також ворог НАРами атакував населений пункт Дружба.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Миколаївка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове. Сили оборони відбили вісім атак, три боєзіткнення - досі тривають.

На Курахівському напрямку 12 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка та Катеринівка. Вісім боїв завершено, чотири - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі безуспішно атакували позиції Сил оборони біля Богоявленки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури, триває одне боєзіткнення в районі Кам’янського. Окрім того, ворог завдав авіаудару НАРами по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали у Генштабі.