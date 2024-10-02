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Втрати РФ за добу війни в Україні - 1130 військових, 14 артсистем і 32 бронемашини
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1130 військових. Українські сили знищили 32 бронемашини та 14 артилерійських систем
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Про це 2 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 655 560 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8887 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 579 (+32) од,
- артилерійських систем – 18 869 (+14) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3318 (+4) од.
Дані уточнюються.
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