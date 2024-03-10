Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу знищили 19 танків, 38 артсистем 900 російських окупантів, - Генштаб
Оновлено

Сили оборони за добу знищили 19 танків, 38 артсистем 900 російських окупантів, - Генштаб

10 березня, 2024 неділя
07:54
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку атак окупантів на п'яти напрямках, найбільше - на Новопавлівському, і ліквідували ще 900 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 424 060 (+900) осіб,
  • танків ‒ 6731 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 850(+27) од,
  • артилерійських систем – 10 466 (+38) од,
  • РСЗВ – 1015 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 752 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1672 (+9) од.

Ситуація на фронті: за добу сталося 73 боєзіткнення, окупанти атакують на 5 напрямках

За даними Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

ЗСУ уразили 8 районів скупчення росіян: окупанти вдарили по Україні дронами, ракетами, авіацією

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.

Водночас ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

  • Увечері 9 березня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Військові новини
ЗСУ загиблі
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
ЗСУ. ППО
9 березня, 2024 субота
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 12 з 15 російських "шахедів"
Папа Римський Франциск
9 березня, 2024 субота
Папа Римський закликав Україну підняти "білий прапор" та вести перемовини з РФ. У Ватикані виступили з поясненнями
окупанти Маріуполь
9 березня, 2024 субота
Війська РФ влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки, - ISW
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
10 березня
08:47
російський танк
ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів
08:29
окупанти
Окупаційні виборчкоми заявили, що 92,4% населення ТОТ начебто погодились взяти участь в голосуванні
08:27
Оновлено
Наслідки атаки РФ на промисловий об'єкт Одещини уночі 10 березня
РФ вночі атакувала Україну "шахедами": на Одещині є влучання в промисловий об'єкт, на Миколаївщині пошкоджено ЛЕП
08:14
Ракета
Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік
08:09
OPINION
Олег Манчура
Вілкі таки може виграти, бо не знайшлося в Америці Трумена
08:00
Валерій Залужний
Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну
07:48
Представниця Чехії перемогла на конкурсі Міс Світу 2024
Представниця Чехії перемогла на конкурсі "Міс Світу 2024"
07:26
сили ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили 35 з 39 ворожих "шахедів"
07:19
Бєлгород обстріл
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Білгородську область
01:32
Ламін Ямаль, "Барселона", Ла Ліга
"Барселона" відмовилась продати в ПСЖ 16-річного таланта за 200 млн євро
00:24
Ілон Маск
Ілон Маск запустить конкурента для YouTube, - ЗМІ
00:10
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Жирона" завдяки асисту Циганкова обіграла "Осасуну" та вийшла на 2 місце Ла Ліги
2024, субота
9 березня
23:45
Юлія Джима
Кубок світу з біатлону: жіноча збірна України фінішувала у топ-7 естафети
23:16
Сепаратистка Алла Стадницька
"Закликала Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну": суд відібрав квартиру у 80-річної сепаратистки з Вінниці
22:43
Оновлено
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав Україну підняти "білий прапор" та вести перемовини з РФ. У Ватикані виступили з поясненнями
22:31
мобілізація, повістка
Мобілізація засуджених: законопроєкт готові зареєструвати у Верховній Раді
22:12
Ексклюзив
afd
Аналітик Олександр Голубов прокоментував бажання депутатів від праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини (AfD) поїхати в Росію спостерігати за "виборами"
22:05
У передмісті Києва затримали п'яних чоловіків, що запустили феєрверк на "дні народженні коханої"
21:59
Інфографіка
"Шахтар" - "Кривбас" 5:2 (3 березня 2024 року)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 20-го туру
21:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Портников: навряд Зеленський буде далі президентом України й не факт, що його місце займе Залужний
21:43
Від обстрілів РФ ховались у погребі: з прифронтового села на Запоріжжі евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми
21:41
Дональд Туск
У країн Заходу попереду війна, - Туск
21:28
Макс Ферстаппен
Формула-1: Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії
21:15
Джозеф Байден
Байден підписав закон про фінансування частини уряду
20:57
Російські окупанти. Ілюстрація
Партизани розсекретили деталі роботи мобільних крематоріїв у Сімферополі
20:52
Ексклюзив
путін, шойгу
Аналітик Голубов: Путін приходив до влади з терактами і цього разу, ймовірно, теж так буде
20:40
Таллінн після 9 березня 1944 року
Цей день в історії: радянські бомбардувальники знищили половину Таллінна, народився командир "Поліської Січі" Бульба-Боровець
20:38
Оновлено
Забиває Андрій Бацула. "Чорноморець" - "Ворскла" 0:1 (9 березня 2024 року)
"Ворскла" перемогла "Чорноморець": результати та розклад матчів 20-го туру УПЛ
20:12
осінній дощ
Штормова погода в ОАЕ: через сильний дощ скасували рейси в Дубаї, підтоплено дороги
20:03
OPINION
Віктор Шлінчак
Ще раз про "Слово пацана"
19:58
Ексклюзив
китай
Китай не має чіткої позиції щодо того, хто агресор, а хто жертва, і де територія України, - експертка Плаксієнко-Бутирська
19:38
Європа повинна бути готовою до виходу США з НАТО, - The Telegraph
19:32
Оновлено
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Зустріч Орбана і Трампа: угорський прем'єр закликав експрезидента США "повернутись і принеси мир"
19:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
19:18
військові, ЗСУ
За добу росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
18:59
Роберт де Ніро
"Справжній монстр". Де Ніро пояснив, чому ніколи не зіграв би Трампа
18:45
Музей у Харкові відкрив безкоштовний доступ до видання "Кобзаря", випущеного за життя Шевченка
18:45
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний
18:33
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
"Не мали впевненості, що зброя спрацює": експерт Притула про підготовку РФ до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Перевзулися чи прозріли: що показав конфлікт Єфросиніної та Соловій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV