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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 870 військових, 9 танків та 21 артсистему

19 квітня, 2024 п'ятниця
07:44
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 870 окупантів

Про це 19 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,
  • танків ‒ 7105 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,
  • артилерійських систем – 11 658 (+21) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 762 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2096 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1915 (+0).

Зведення Генштабу: На фронті за добу відбулося 86 боєзіткнень, РФ атакує на 6 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Російські окупанти завдали 11 ракетних та 78 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БПЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили станцію РЕБ та район зосередження особового складу ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 артилерійських засобах, станції РЕБ, району зосередження особового складу та складу боєприпасів противника.

  • У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами", також було оголошено ракетну небезпеку. Більше про обстріл читайте тут!
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