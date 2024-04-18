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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів, 13 артсистем та 3 танки

18 квітня, 2024 четвер
07:39
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 87 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки на 7 напрямках та знищили 910 окупантів

Про це 18 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 456 960 (+910) осіб,
  • танків ‒ 7196 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 835 (+8) од,
  • артилерійських систем – 11 637 (+13) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 760 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 2093 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 618 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1915 (+5).

Зведення Генштабу: На фронті за добу відбулося 87 боєзіткнень, РФ активно атакує на 7 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 5 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 57 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Рождественське Сумської області; Синьківка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Верхньокам’янське, Андріївка, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Водяне, Новокалинове, Новопокровське, Спірне, Сокіл, Семенівка, Соловйове, Красногорівка, Новобахмутівка, Георгіївка, Урожайне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили склад боєприпасів та інший важливий об’єкт противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів та іншому важливому об’єкту противника.

  • Увечері та у ніч на 18 квітня ворог атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами. Більше про обстріл читайте тут!
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