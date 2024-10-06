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На фронті загинув російський опозиціонер Дадін, який воював на боці України, - ЗМІ

Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
11:17
Війна з Росією Ільдар Дадін

На Харківському напрямку фронту в Україні загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін. Він воював на стороні Збройних Сил України

Зміст

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на колишню журналістку "Ехо Москви" Ксенію Ларіну в Х.

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", - написала Ларіна в соцмережі ввечері 5 жовтня.

У розмові з виданням "Сота" Ларіна розповіла, що дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який також воює на боці ЗСУ. Той своєю чергою послався на побратима Дадіна.

Інші джерела поки що не підтверджували інформацію про те, що російський опозиціонер загинув на війні.

Що відомо про Ільдара Дадіна

Ільдар Дадін став першим росіянином, якого було засуджено за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Ця стаття з'явилася в кримінальному кодексі РФ у 2014 році. Російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок активісту винесли в грудні 2015 року, він отримав 3 роки колонії. Згодом термін скоротили до двох з половиною років.

У листопаді 2016 року Дадін розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Інформацію про тортури й побиття підтвердили й інші ув'язнені та їхні родичі, проте ФСВП і слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень.

Дадін на початку 2023 року приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних Сил та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону" і воював під позивним Ганді. В інтерв'ю "Медіазоні" він зазначив, що зробив цей вибір, бо більше не бачив сенсу в ненасильницькому опорі режиму диктатора Володимира Путіна.

Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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